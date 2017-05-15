Ройзман нашел для ловца покемонов Соколовского работу в хосписе

Блогер Руслан Соколовский, приговоренный к условному сроку за экстремизм и оскорбление чувств верующих, будет работать волонтером в хосписе в Екатеринбурге. Соответствующее решение он принял после встречи с мэром города Евгением Ройзманом, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Ройзман провел блогера по медучреждению на улице Челюскинцев и предложил ему принять участие в подготовке помещений к ремонту.

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Также Соколовский планирует снимать ролики о буднях хосписа. В частности, он собирается через свой канал на YouTube пригласить горожан на субботник в хоспис. Ближайшее мероприятие состоится в конце мая.

Ранее в мае блогер говорил, что намерен во время условного срока поработать в проектах Ройзмана.

11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

В августе 2016 года блогер опубликовал видеоролик, в котором он играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. На видео Соколовский употребляет нецензурные слова и высмеивает христианство.