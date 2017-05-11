Ловившему покемонов блогеру Соколовскому дали три с половиной года условно

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно и обязательным работам. Об этом сообщает «Медиазона».

Соколовского признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

Ранее прокурор просил дать блогеру три с половиной года колонии. По версии обвинения, Соколовский в своих видеороликах оскорбил чувства православных, мусульман и феминисток.

Адвокат Алексей Бушмаков настаивал на оправдательном приговоре. Соколовский вину не признавал: «Может, я идиот, но не экстремист. Как говорят эксперты, моя вина не в отрицании бога, а в отрицании бога с помощью мата. Когда мат стал экстремизмом?»