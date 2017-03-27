«Пикачу» отказались пустить на суд к ловцу покемонов Соколовскому

Мужчина в костюме покемона Пикачу пытался попасть на заседание екатеринбургского суда, где слушается дело блогера Руслана Соколовского. Об этом сообщает JustMedia.

Молодой человек по имени Андрей Щукин рассказал, что хотел поддержать обвиняемого, хотя лично с ним не знаком. «Считаю, что судить человека за мат в ролике и давать за это срок — неправильно. Можно просто оштрафовать. Я видел новости с суда, где верующая женщина, выступающая на стороне обвинения, сказала, что не видела покемона, но тем не менее оскорбилась. Вот я решил ей показать, что оскорбляться тут нечем», — отметил Щукин.

В суд «покемона» не пустили, мужчине пришлось снять костюм на входе в здание.

В понедельник, 27 марта, возобновился процесс по делу Соколовского. В середине марта суд допрашивал свидетелей со стороны обвинения, теперь идет допрос свидетелей защиты.

В августе 2016-го 21-летний блогер выложил в YouTube ролик, в котором он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. После публикации видео молодой человек стал фигурантом уголовного дела. В девяти из сделанных им роликов нашли признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282 УК РФ).

Кроме того, Соколовскому вменяются статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Последняя — из-за того, что в его съемной квартире нашли шпионскую ручку. Сейчас блогер находится под домашним арестом.