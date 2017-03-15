Ловивший покемонов в храме блогер попросил прощения у оскорбленного священника

Блогер Руслан Соколовский, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, извинился перед оскорбленным его роликами настоятелем храма «Большой Златоуст» Виктором Явичем. Как сообщает РИА Новости, это произошло в среду, 15 марта, во время очередного заседания в Верх-Исетском суде.

Явич в свою очередь заявил, что прощает 22-летнего молодого человека и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму.

В сентябре 2016 года Соколовский был задержан после публикации видео, на котором запечатлено, как он играет в Pokemon GO в местном Храме-на-Крови. Против него возбудили дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

В январе 2017 года блогеру предъявили еще одно обвинение по части 1 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») за хранение шпионской ручки.

В феврале Соколовкий был отпущен под домашний арест из СИЗО, где он провел 3,5 месяца.