На ловившего покемонов в храме блогера завели еще одно дело

Блогеру Руслану Соколовскому, арестованному за ловлю покемонов в православном храме, предъявили обвинения по статье о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. Об этом его адвокат Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости в четверг, 19 января.

По словам юриста, поводом для возбуждения дела по части 1 статьи 138 УК РФ стала ручка с видеокамерой, обнаруженная во время обыска дома у блогера.

Также Бушмаков заявил, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении Соколовскому срока ареста. Он пробудет под стражей до 22 февраля 2017 года включительно.

В августе 2016 года Соколовский опубликовал в интернете видео, на котором он играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Ролик включает в себя нецензурную лексику, а также высмеивание христианства. Было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Сначала блогера из-за отсутствия постоянного места жительства и, соответственно, невозможности отправить его под домашний арест, поместили под стражу. Затем ему разрешили отбывать домашний арест в квартире адвоката Станислава Ильченко. Позже за нарушение условий изоляции он был все же отправлен в СИЗО.