Ловившего покемонов в храме блогера оставили под арестом

Свердловский областной суд отклонил жалобу на продление срока ареста блогера Руслана Соколовского, который обвиняется в оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в храме. Об этом сообщает в пятницу, 27 января, «Интерфакс».

В пресс-службе облсуда агентству заявили, что постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения. Таким образом Соколовский будет находиться под арестом до 22 февраля.

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил ТАСС, что суд также отказался приобщать к делу заключения лингвистического исследования, в которых говорится об отсутствии во всех исследуемых видеозаписях блогера признаков возбуждения вражды, ненависти. Его провела профессор кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики Уральского федерального университета Анна Плотникова.

19 января Соколовскому предъявили обвинения по статье о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. Поводом стала ручка с видеокамерой, обнаруженная во время обыска у него дома. В тот же день ему продлили срок ареста.

В августе 2016 года блогер опубликовал в интернете видео, на котором он играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Ролик включает в себя нецензурную лексику, а также высмеивание христианства. Было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Сначала блогера поместили под стражу из-за отсутствия постоянного места жительства. Затем ему разрешили отбывать домашний арест в квартире адвоката Станислава Ильченко. Позже за нарушение условий изоляции он был отправлен в СИЗО.