Главу РПЦ попросили оценить ролик блогера Соколовского «Патриарх Кирилл, ты п…»

Адвокат блогера Руслана Соколовского написал письмо патриарху Кириллу. В нем юрист Алексей Бушмаков попросил главу РПЦ выразить мнение по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека, сообщает Ura.ru.

Защитник обосновал свое обращение тем, что большинство инкриминируемых его клиенту преступлений связано с оскорблением чувств верующих, а также разжиганием розни по религиозному признаку.

«Кроме этого, подзащитному вменяется изготовление и публичное распространение видеоролика "Патриарх Кирилл, ты п…", оскорбляющего, по мнению стороны обвинения, главу Русской православной церкви», — пишет Бушмаков.

По словам адвоката, Соколовского также обвиняют в возбуждении ненависти к духовенству и унизительных оценках патриарха Кирилла как представителя РПЦ. В конце письма юрист спрашивает: «Прошу пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным и (или) униженным распространением данного видеоролика?»

Видео, о котором идет речь, опубликовано 31 мая 2016 года. Блогер анализирует высказывания патриарха и критикует их. При этом на записи звучит нецензурная лексика.

В августе 2016-го 21-летний Соколовский выложил в YouTube ролик, в котором он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови. После этого молодой человек стал фигурантом уголовного дела. В девяти из сделанных им видео нашли признаки возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе (статья 282 УК РФ). Кроме того ему вменяется семь эпизодов по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также статья 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») из-за того, что в его съемной квартире нашли шпионскую ручку. Сейчас Соколовский находится под домашним арестом.

Храм-на-Крови в Екатеринбурге построен в 2000-2003 годах на месте, где в ночь на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский император Николай II (дом Романовых) и его семья.