Прокурор потребовала дать ловцу покемонов Соколовскому 3,5 года колонии

Гособвинитель попросил приговорить к 3,5 годам лишения свободы 22-летнего блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, РИА Новости.

«Нет оснований для освобождения его от уголовной ответственности и от наказания», — сказала прокурор в ходе прений на судебном процессе. По ее мнению, Соколовский может исправиться только в условиях реального лишения свободы. Гособвинение считает, что молодой человек виновен в оскорблении чувств верующих.

Прокурор добавила, что часть материалов по делу выделена в отдельное производство. «По ним ведется проверка. Пока не известно, будет ли возбуждено другое дело», — сказала гособвинитель.

15 марта сообщалось, что блогер извинился перед оскорбленным его роликами настоятелем храма «Большой Златоуст» Виктором Явичем. В ответ тот заявил, что прощает молодого человека и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму.

В августе 2016 года блогер опубликовал в интернете видео, на котором играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Ролик включает в себя нецензурную лексику, а также высмеивание христианства. Было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).