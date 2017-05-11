Осужденный ловец покемонов Соколовский пожелал работать с Ройзманом

Блогер Руслан Соколовский намерен во время условного срока поработать вместе с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Слова осужденного приводит «Интерфакс».

«Попытаюсь оправдать доверие и, как я и говорил, вместе с Ройзманом поучаствую в проектах. Он мне предлагал», — сообщил молодой человек журналистам.

По его словам, которые приводит ТАСС, он считает приговор «почти оправдательным».

Его адвокат Алексей Бушмаков намерен обжаловать решение суда. «Это безусловная победа в современных российских реалиях. Соколовский остался на свободе. В любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным» — сказал юрист. По его утверждению, в деле допущены нарушения.

«Защита просто обязана обратиться в ЕСПЧ с жалобой на такие действия суда и следствия, и одна из таких жалоб уже находится в Страсбурге. Она подана на несправедливое заключение под стражу Соколовского. Поскольку приговор состоялся обвинительный, на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом», — добавил адвокат. Он пояснил, что имеет в виду, в частности, включение в так называемый экстремистский список, блокировку банковских счетов, невозможность свободного передвижения.

В свою очередь сторона обвинения, которая просила три с половиной года колонии, приговором удовлетворена. Бывший генпрокурор Валентин Степанков, которого цитирует Национальная служба новостей (НСН), полагает, что «реальный срок — это запредельное наказание по этому виду преступления».

Ранее в четверг, 11 мая, Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил блогера к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

4 апреля Ройзман выступил свидетелем защиты на процессе, заявив, что Соколовскому присущ «юношеский нигилизм». По мнению мэра, оптимальным наказанием было бы общественное порицание. «Прослушать курс лекций по основам человеческой этики. Еще как условие — получить высшее образование, отработать что-нибудь на благоустройство города или в приютах», — добавлял Ройзман.