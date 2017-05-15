Силовые структуры
 

Следователь по делу блогера Соколовского получил повышение

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Руслан Соколовский
Руслан Соколовский

Следователь по особо важным делам СКР Антон Досмагамбетов, работавший по уголовному делу блогера Руслана Соколовского, получил повышение по службе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, Досмагамбетов из Верх-Исетском отдела перешел в Свердловское областное управление СК.

«Лепишь 17 эпизодов по политическому делу — и из глухой провинции переезжаешь в Екатеринбург с повышением на полковничью должность. ПС: Тут ебургские парни говорят, что Верх-исетский район это не глухомань, но энивей более лучше стало», — написал Чиков в своем посте.

В пресс-службе свердловского управления СК сообщили, что данную информацию пока никак не комментируют, передает «URA.RU».

11 мая суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно и обязательным работам. Блогер, ловивший покемонов в храме, был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

В августе 2016-го 21-летний блогер выложил в YouTube ролик, в котором он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. После публикации видео молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

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