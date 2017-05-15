Следователь по делу блогера Соколовского получил повышение

Следователь по особо важным делам СКР Антон Досмагамбетов, работавший по уголовному делу блогера Руслана Соколовского, получил повышение по службе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, Досмагамбетов из Верх-Исетском отдела перешел в Свердловское областное управление СК.

«Лепишь 17 эпизодов по политическому делу — и из глухой провинции переезжаешь в Екатеринбург с повышением на полковничью должность. ПС: Тут ебургские парни говорят, что Верх-исетский район это не глухомань, но энивей более лучше стало», — написал Чиков в своем посте.

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В пресс-службе свердловского управления СК сообщили, что данную информацию пока никак не комментируют, передает «URA.RU».

11 мая суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно и обязательным работам. Блогер, ловивший покемонов в храме, был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

В августе 2016-го 21-летний блогер выложил в YouTube ролик, в котором он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. После публикации видео молодой человек стал фигурантом уголовного дела.