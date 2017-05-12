Россия
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

«Твою мать, красотища какая!»

Как осудили и не посадили ловца покемонов в храме — репортаж из зала суда

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Руслан Соколовский, 23-летний видеоблогер с несколькими сотнями тысяч подписчиков, приобрел еще большую — и куда более печальную — популярность после того, как стал подсудимым по трем статьям УК РФ, включая 282-ю — за «разжигание розни». Неприятности Руслана начались с видео, запечатлевшего ловлю покемонов в одном из храмов Екатеринбурга. В приговор, однако, вошли более полутора десятков эпизодов по девяти видеороликам Соколовского: их содержание было охарактеризовано в процессе как экстремистское. Корреспондент «Ленты.ру» находился в зале суда и лично наблюдал, как дело, шедшее к реальному сроку, закончилось условным наказанием.

— Вернуть пластиковый пакет, в котором находится джемпер, на котором имеется надпись «Мразь», — говорит судья Верх-Исетского районного суда Екатерина Шопоняк.

Чтение приговора по делу Руслана Соколовского подходит к концу. Основное уже прозвучало: «виновен» — по всем эпизодам, которые обвинение выявило в девяти видеороликах, созданных и опубликованных в интернете Русланом. Три с половиной года — как просила прокурор Екатерина Калинина. Но по решению судьи Шопоняк условно.

Нервов не осталось ни у кого, включая подсудимого. Шум — секунды три, до окрика судебного пристава: «Так, соблюдаем, это что такое?»

Ни Руслан, ни его мать Елена, все это время стоявшая рядом с ним у скамьи подсудимых, кажется, еще не поняли, что произошло, до распоряжений Екатерины Шопоняк о вещественных доказательствах по делу, в том числе и о пакете с джемпером. А произошло вот что: после подробного многочасового описания многочисленных деяний Соколовского тональность приговора резко сменилась. Отягчающих обстоятельств нет. Преступления малой и средней тяжести. Смягчающих обстоятельств несколько: 23-летний Соколовский содержит больную мать, характеризован ею положительно, судим впервые, в последнем слове раскаялся. Итого — осужден, но не посажен.

— Вы все классные, — обращается Руслан Соколовский к трем десяткам видеокамер. — Спасибо вам.

Перед приговором

Десять утра, до оглашения приговора Руслану Соколовскому еще около часа. На входе — очередь, тщательно проверяют документы и видеоаппаратуру. При всем этом в Верх-Исетском райсуде — обычный рабочий день. Кроме приговора Руслану, для которого отвели зал №1 на первом этаже, — еще два слушания по другим делам.

На втором этаже — под экраном, на который чуть позже выведут прямую трансляцию по делу видеоблогера, — небольшая группа. Человек средних лет с полиэтиленовой сумкой — тапочки, куртка, вода. Двое пожилых и тихо плачущая женщина. Семья М. тоже пришла на приговор — «на свой, не к молодому»: человека с сумкой, скорее всего, ожидает заключение. Статью не называют, «ни к чему».

Руслан Соколовский проходит к экрану мимо семьи М.. Он с мамой («Меня зовут Елена, пожалуйста, отпустите его», — повторяет она) и группой поддержки — столь же молодые люди, как и он. Без вещей. «Меня напрягает, что около суда уже стоит автозак», — делится видеоблогер. «Если попаду на общий режим, то либо объявлю голодовку, либо добьюсь, чтобы провести все это время в карцере». За три с половиной месяца в СИЗО Руслан успел побывать в изоляторе между двумя домашними арестами — по словам подсудимого, к нему неоднократно «приходили записочки от чеченцев и прочих лиц нерусской национальности». В своих роликах, как выяснил суд, Соколовский, помимо прочего, успел оскорбить и мусульман вообще, и главу Чечни Рамзана Кадырова в частности.

Одиннадцать часов. Объявляют начало слушаний. В зал по большей части пускают только камеры, остальным приходится довольствоваться видеотрансляцией. На iPhone у кого-то из молодых людей — ролик Соколовского. Тот самый, с которого в прошлом году все началось. «Кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном по церкви. Какого хера за это могут посадить? — рассуждает видеоблогер. — Для меня это реально странно, поэтому я решил просто взять и половить в церкви покемонов. Потому что — почему бы и нет? Я считаю, что это безопасно и законом не запрещено...»

Приговор

— Соколовского судят за ловлю покемонов в Храме-на-Крови, — такова обобщенная позиция защиты и сторонников видеоблогера.

«Это неверно», — говорится в приговоре судьи Шопоняк. Помимо описания собственно преступлений, приговор, как и положено, полнится выдержками из обвинительного заключения и различных экспертиз, представленных суду. Фразы вроде «При помощи неуместной метафоры "зомби"... наделил Иисуса качествами ожившего мертвеца», «Использование стилистически сниженных метафорических образов, связанных с испражнениями», «Покемон не только как персонаж игры и мультипликационного сериала, но и представитель бестиария в японской мифологии...» за прошедшие сутки успели разойтись по сети куда больше, чем ролики самого Соколовского за последние месяцы.

Правда, как, собственно, преступления, в приговоре оценено совсем иное. Например, исполненная на церковный распев фраза «** твою мать, красотища какая», ставшая фоном для видео Руслана Соколовского, ловящего покемонов в храме. Фраза оскорбляющая мусульман из другого ролика. Третий целиком посвящен главе РПЦ. «Патриарх Кирилл осуждается не только как физическое лицо, но и как предстоятель Русской православной церкви, как центральный представитель группы священнослужителей», — оценивает приговор содержание ролика. В четвертом, по мнению суда, разжигается рознь по отношению к женщинам — «негативные оценки, высказывание об их функциональной неэффективности»; а если по федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», то «пропаганда… неполноценности человека по принципу его принадлежности» к той или иной группе либо религии. И так далее.

Итого: девять эпизодов по статье 282, семь — по статье 148 («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Плюс незаконное спецсредство — ручка с видеокамерой, тоже уголовная статья.

Справедливость или милосердие?

— Цель его — унизить, оскорбить, — говорит корреспонденту «Ленты.ру» Екатерина Калинина, поддерживавшая на процессе гособвинение. — Или породить какой-то конфликт, чреватый тем, что люди будут биться друг с другом».

Маленькая искорка, полагает Калинина, может породить большую рознь. «В том числе даже среди православных, — уверяет прокурор. — Одни думают, что Соколовский их оскорбил. Другие — что оскорбления не было».

— Милосердие выше справедливости, — заявляет до начала оглашения приговора протодиакон Сергий (Смирнов) — заштатный клирик Нижнетагильской епархии РПЦ, выступивший на стороне защиты. Протодиакон Сергий «в сане 20 лет, не баран чихнул», имеет диплом бакалавра теологии. Из служения как такового Смирнов ушел, сейчас он индивидуальный предприниматель.

— Я не пожалел времени и средств, чтобы принять участие в деле Руслана, — заявляет протодиакон.

Доказательства вины Соколовского он не оспаривает, подчеркивая лишь гуманитарный аспект.

— Со стороны свидетелей обвинения было бы не лишним вспомнить о милосердии. И есть же чисто человеческое: мать Руслана тяжело больна. А если правда не соотносится с любовью, то это ложь, — пересказывает клирик Новый Завет.

— Из бравого персонажа, работающего на свою аудиторию, на подростков, он превратился в другого человека, — отмечает прокурор Калинина, поддерживающая гособвинение уже 15 лет. — Очень сильно напуганного. Он один, советчиков у него нет. Мама далеко, а защитники не научили его даже тому, как правильно вести себя в суде.

Екатерина рассказала, например, как подсудимый произносил последнее слово:

— В какой-то момент он стал обращаться к камерам, к публике — повернувшись к судье, извините, задом.

Ни это, ни нарушения режима домашнего ареста, отмеченные обвинением, ни общее количество эпизодов на приговор не повлияло. Верующих оскорбил, ненависть возбудил, осужден — но не посажен. Суровый приговор, мягкое наказание; все вместе — баланс.

После приговора

Почти два часа дня. Судья Екатерина Шопоняк покидает зал. Руслану Соколовскому приносят обязательства насчет поведения на условной свободе, их нужно прочесть и подписать.

— Будешь играть в покемонов? — слышится вопрос со стороны видеокамер.

— Кажется, эта игра уже вышла из моды, — отвечает Руслан, отрываясь от бумаг. — Мне надо другую онлайн-игру до конца пройти — я этого не мог сделать в последние месяцы, это правила домашнего ареста.

— Что тебе предложил Ройзман? — следует очередной вопрос. Мэр Екатеринбурга вступился за Соколовского с самого начала, не одобрил, как выяснилось позже, и обвинительный приговор: «Создан опасный прецедент».

— Евгений Ройзман предложил крутой социальный проект, на пользу всем жителям города, — говорит Соколовский.

Раскрывать детали видеоблогер отказывается. Ясно, однако, что это будет нечто не столь публичное: участие в митингах и уличных акциях Руслану запрещено приговором, не считая иных ограничений. Ролики, упомянутые судьей и обвинением, также придется удалить.

— Попрошу всех уважаемых, — слышен голос судебного пристава, —очистить зал суда. Слушания окончены, а у нас время обеда.

За дверью суда — фотосессия: один из соратников Соколовского, одетый в костюм покемона Пикачу, обнимает за плечи мать Руслана, Елену.

— Как там ставочки? — громко спрашивает кто-то из местных пишущих, усевшийся прямо у стены суда с компьютером. Коллеги объясняют ему, что в импровизированном журналистском тотализаторе победитель не выявлен. Реальный срок по запросу гособвинения, половина от требуемых Екатериной Калининой трех лет и шести месяцев, пять лет условно, колония-поселение — все, что угодно. Однако на нынешний исход из прессы не поставил никто. Как, впрочем, и на возможное оправдание.

Ставили, как выяснилось, по тысяче. Все остались при своих.

Екатерина Калинина, кажется не расстроена тем, что реальный срок заменили на условный.

— Статьи, по которым осужден Соколовский, можно, пожалуй, назвать новинкой для нашего права — когда речь идет о деятельности в интернете, — объясняет она. — Чтобы они заработали, нужна некая практика. А любая практика, особенно правоприменительная, сразу не создается.

Впрочем, уже в деле Соколовского, по мнению прокурора Калининой, «можно увидеть, как упомянутые статьи Уголовного кодекса РФ должны работать на реальное правосудие. И даже уже работают, действенно и полноценно».

— Вы довольны приговором? — уже в который раз атакуют вопросом мать Руслана.

—Да! — говорит Елена. И добавляет чисто уральское: — Так-то да.

Екатеринбург — Москва

Юрий Васильев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:09 Сегодня
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 года

Война окончена, всем спасибо

Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
15:05 Сегодня

Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США

08:34 Сегодня

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

15:13 Сегодня

Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты

Россия
 — 
00:06 16 мая 2017

Из-под земли достанут

Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
14:52 Сегодня

При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот

23:47 16 мая 2017

Дело о нападении на журналистов Life направлено в суд  

14:53 Сегодня

Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
14:48 Сегодня

Сурков из Монголии заподозрили в подпитке очага чумы в Республике Алтай

17:28 16 мая 2017

Московский монорельс опустят на землю и превратят в трамвайные линии

14:50 Сегодня

Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы