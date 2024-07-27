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05:35, 27 июля 2024Мир

Трамп заявил об ужасных временах в истории США

Трамп: США переживают ужасные времена из-за Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Соединенные Штаты переживают ужасные времена и упадок из-за политики нынешней администрации президента США Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американская нация переживает упадок. «Мы — нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь. Но мы не собираемся позволить этому ужасу продолжаться», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп высказался о решении Джо Байдена выйти из президентской гонки. По его словам, Байден войдет в историю страны как худший президент всех времен.

Трамп отметил, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена, и высказал мнение, что действующий глава Белого дома недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Также политик отметил, что победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.

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      Марина Совина
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