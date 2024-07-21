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21:22, 21 июля 2024Мир

Трамп высказался о решении Байдена выйти из президентской гонки

Трамп: Байден войдет в историю страны как худший президент США в истории
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о решении действующего лидера страны Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом он заявил в разговоре с CNN.

По его словам, Байден войдет в историю страны как худший президент всех времен. Трамп отметил, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена, и высказал мнение, что действующий глава Белого дома недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Также политик отметил, что победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.

Кроме того, в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный стране при Байдене.

21 июля 81-летний Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он отметил, что сосредоточится на выполнении своих обязанностей до конца срока. Детали своего решения он обещал сообщить позднее в обращении к нации.

Ранее Дональд Трамп назвал немыслимым ущерб, который причинила стране администрация Джо Байдена. По его мнению, действующий глава Белого дома «пополнил десятку худших президентов» в американской истории.

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      Марина Совина
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