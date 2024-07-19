Трамп обвинил администрацию Байдена в нанесенном США ущербе

Трамп назвал «немыслимым» ущерб от администрации Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «немыслимым» ущерб, который причинила стране администрация Джо Байдена. Политик также пообещал заняться ее восстановлением в случае переизбрания на предстоящих выборах, пишет РИА Новости.

Дональд Трамп выступил на съезде республиканцев в Милуоки.

«То, что сделала эта администрация — и я часто об этом говорю — является позорным. Ущерб, который она причинила стране, является немыслимым. Это попросту немыслимо», — подчеркнул политик.

Он также добавил, что, по его мнению, Джо Байден «пополнил десятку худших президентов» в американской истории.

Ранее в Госдуме заявили, что США в ноябре ждут колоссальные социально-политические потрясения и главный экзамен на демократию. По мнению депутата ГД Михаила Шеремета, все идет к тому, что в выборах выиграет экс-лидер страны Дональд Трамп.

Ранее председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер заявил, что Трамп стал несокрушимым и его ждет неизбежная победа на выборах.