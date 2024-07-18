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02:49, 18 июля 2024Мир

США предрекли «колоссальные потрясения» после выборов президента

Депутат Шеремет: США ждут колоссальные потрясения после выборов президента
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

США в ноябре ждут колоссальные социально-политические потрясения и главный экзамен на демократию, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в ноябре американцы будут выбирать президента. По мнению политика, все идет к тому, что в выборах выиграет экс-лидер страны Дональд Трамп. Шеремет уверен, что нынешний глава государства Джо Байден попытается сделать все возможное, чтобы не признать итоги голосования и «украсть победу».

«Все это спровоцирует колоссальные социально-политические потрясения и бурю протестных настроений в стране», — предрек он. Шеремет уверен, что уберечь США может только возвращение к соблюдению демократических принципов. По его словам, Соединенные Штаты будут сдавать «экзамен на демократию».

Ранее председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер заявил, что Трамп стал несокрушимым и его ждет неизбежная победа на выборах.

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      Марина Совина
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