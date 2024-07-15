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12:07, 15 июля 2024Мир

В США заявили о неизбежной победе Трампа

Председатель комитета республиканцев Эйгер: Трамп стал несокрушимым

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп стал несокрушимым и его ждет неизбежная победа на выборах. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер, передает газета The Hill.

«Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы. (...) Демократы по сути являются второстепенными фигурами», — рассказал политик.

Эйгер также подчеркнул, что возможная замена действующего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата на президентских выборах никак не повлияет на победу Трампа. По его словам, вице-президент США Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом неспособны победить республиканского кандидата.

Ранее стало известно, что Трамп попросил свою бывшую соперницу, экс-постпреда при ООН Никки Хейли выступить на съезде Республиканской партии, в ходе которого будет официально выдвинут кандидат на выборы. В частности, он рассчитывает объединить партию, так как Хейли представляла республиканцев, недовольных итогами его президентства.

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      Максим Габриелян
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