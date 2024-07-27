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06:30, 27 июля 2024Наука и техника

Польская армия купит «Барсуков»

Defence24: польская армия начнет переговоры о покупке БМП Borsuk в августе

Фото: Matthew Foster / Wikimedia Commons

Польская армия планирует купить первую партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk («Барсук»). Соответствующие переговоры начнут в августе, пишет Defence24.

Отмечается, что в рамках первой партии военные хотят получить 159 машин. В публикации предположили, что этого хватит для оснащения двух механизированных батальонов и учебных подразделений.

Плавающая гусеничная БМП в базовой комплектации весит 28 тонн. Машина получила дизельный двигатель мощностью 720 лошадиных сил, обеспечивающий максимальную скорость по асфальтированным дорогам 65 километров в час. Borsuk несет боевой модуль ZSSW-30 с автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Бронирование БМП защищает экипаж от огня стрелкового оружия и противотанковых гранатометов.

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В мае стало известно, что американская компания SRC модернизирует польские боевые разведывательные машины BWR-1D и BWR-1S, построенные на базе советских боевых машин пехоты БМП-1. 15 BWR оснастят радарами SR Hawk, которые позволят обнаруживать технику и живую силу противника.

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      Даниил Иринин
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