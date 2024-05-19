США модернизируют советские БРМ для Польши

Компания SRC модернизирует польские разведывательные машины BWR-1D/S

Американская компания SRC модернизирует польские боевые разведывательные машины (БРМ) BWR-1D и BWR-1S на базе советских боевых машин пехоты БМП-1. Об этом пишет Army Recognition.

Оборонный подрядчик оснастит 15 польских БРМ усовершенствованными разведывательными радарами SR Hawk, которые позволяют обнаруживать сухопутную технику, личный состав и морские суда. Радар позволяет вести наблюдение за государственной границей и артиллерийскую разведку.

Усовершенствованные BWR-1D/S дополнят 25 польских БРМ, которые модернизировали аналогичным образом в 2021 году.

Под обозначением BWR-1D Польша эксплуатирует советские БРМ-1К, которые разработали в начале 1970-х годов. Плавающая БРМ оснащена принадлежностями для ведения инженерной, химической, биологический и радиационной разведки на поле боя. Машина вооружена пушкой 2А28 калибра 73 миллиметра и пулеметом. Также Польша приобрела чехословацкие разведывательные машины BPzV на базе БМП-1, которые получили обозначение BWR-1S.

В апреле в Минобороны России сообщили, что войска Центрального военного округа с начала марта получили более 100 новых и модернизированных БМП-3 с дополнительной защитой и БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».