Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:11, 19 мая 2024Наука и техника

США модернизируют советские БРМ для Польши

Компания SRC модернизирует польские разведывательные машины BWR-1D/S

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американская компания SRC модернизирует польские боевые разведывательные машины (БРМ) BWR-1D и BWR-1S на базе советских боевых машин пехоты БМП-1. Об этом пишет Army Recognition.

Оборонный подрядчик оснастит 15 польских БРМ усовершенствованными разведывательными радарами SR Hawk, которые позволяют обнаруживать сухопутную технику, личный состав и морские суда. Радар позволяет вести наблюдение за государственной границей и артиллерийскую разведку.

Усовершенствованные BWR-1D/S дополнят 25 польских БРМ, которые модернизировали аналогичным образом в 2021 году.

Под обозначением BWR-1D Польша эксплуатирует советские БРМ-1К, которые разработали в начале 1970-х годов. Плавающая БРМ оснащена принадлежностями для ведения инженерной, химической, биологический и радиационной разведки на поле боя. Машина вооружена пушкой 2А28 калибра 73 миллиметра и пулеметом. Также Польша приобрела чехословацкие разведывательные машины BPzV на базе БМП-1, которые получили обозначение BWR-1S.

В апреле в Минобороны России сообщили, что войска Центрального военного округа с начала марта получили более 100 новых и модернизированных БМП-3 с дополнительной защитой и БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков. Чем он был известен?

      В США заявили о неготовности ВСУ к наступлению России

      В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

      В Севастополе сработала система ПВО

      В ЕС ужесточат требования к ввозу домашних животных из России

      Бастрыкин поручил дать правовую оценку обвинениям главам ФСБ и Росгвардии

      Захарова назвала безумной политику западных стран в отношении Грузии

      В Минобороны Украины заявили о вручении повесток только под роспись

      США модернизируют советские БРМ для Польши

      Пропавшую 16-летнюю дочь миллиардера не стала искать полиция. Тогда родители сами взялись за дело и едва не погубили ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше