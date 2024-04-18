Названо количество переданных Центральному военному округу БМП

ЦВО получил более 100 новых и модернизированных БМП с начала марта

Более 100 новых и модернизированных боевых машин пехоты (БМП) получили войска Центрального военного округа (ЦВО) с начала марта. Количество переданных машин назвали в Минобороны России.

«Парк вновь сформированных в Поволжье воинских частей округа пополнили оснащенные противокумулятивными решетками и бронеэкранами БМП-3, а также модернизированные БМП-2 с боевыми отделениями "Бережок"», — сообщили в ведомстве.

БМП предназначены для транспортировки личного состава и огневой поддержки. БМП-3 может перевозить до семи десантников. Машина вооружена орудием калибра 100 миллиметров, которое может стрелять управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметами.

Модуль «Бережок», который устанавливают на БМП-2М, несет пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, автоматический гранатомет АГ-30М, пулемет ПКТМ и четыре противотанковые ракеты «Корнет».

Ранее в апреле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что российские БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков «Терминатор» получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем.

В том же месяце стало известно, что «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России очередную партию БМП-3.