Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:16, 18 апреля 2024Наука и техника

Названо количество переданных Центральному военному округу БМП

ЦВО получил более 100 новых и модернизированных БМП с начала марта

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Более 100 новых и модернизированных боевых машин пехоты (БМП) получили войска Центрального военного округа (ЦВО) с начала марта. Количество переданных машин назвали в Минобороны России.

«Парк вновь сформированных в Поволжье воинских частей округа пополнили оснащенные противокумулятивными решетками и бронеэкранами БМП-3, а также модернизированные БМП-2 с боевыми отделениями "Бережок"», — сообщили в ведомстве.

БМП предназначены для транспортировки личного состава и огневой поддержки. БМП-3 может перевозить до семи десантников. Машина вооружена орудием калибра 100 миллиметров, которое может стрелять управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметами.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Модуль «Бережок», который устанавливают на БМП-2М, несет пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, автоматический гранатомет АГ-30М, пулемет ПКТМ и четыре противотанковые ракеты «Корнет».

Ранее в апреле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что российские БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков «Терминатор» получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем.

В том же месяце стало известно, что «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России очередную партию БМП-3.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Украинских детей, считавшихся похищенными Россией, нашли в ФРГ. Немецкая полиция рассказала, как они там оказались

      НАТО дала «очень позитивную» оценку заявке Аргентины по партнерству

      Ким Чен Ына заметили на подаренном Путиным автомобиле

      Россиянка захотела уйти от сожителя и получила четыре удара ножом

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      В популярном городе Европы запретят строить отели ради борьбы с туризмом

      Звезда «Женского стендапа» сравнила пригород европейской столицы с Анапой

      В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг десяти метров

      ЕС выделит Украине миллиарды евро доходов от замороженных активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше