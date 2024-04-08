Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:03, 8 апреля 2024Наука и техника

Российские БМП получат снаряд с дистанционным подрывом

«Ростех»: российские БТР-82А и БМП-3М получат снаряды с дистанционным подрывом

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Российские боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем. Об этом индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что «Ростех» ведет работы над программируемыми боеприпасами. Уже создан осколочно-фугасный выстрел калибра 30 миллиметров с дистанционно управляемым взрывателем.

«Для боевых машин разработан комплекс дистанционного управления временем подрыва, обеспечивающий командный подрыв снаряда в нужной точке траектории полета. В прошлом году успешно прошли его госиспытания в составе БМПТ, они подтвердили правильность инженерных расчетов. В дальнейшем такой комплекс планируется размещать не только в БМПТ, но и в боевых модулях машин БТР-82А, БМП-3М и других», — сказал Оздоев.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

Индустриальный директор подчеркнул, что комплекс управления временем подрыва повысит эффективность малокалиберного пушечного вооружения.

В октябре замгендиректора концерна «Кизлярский электромеханический завод» Магомед Ахматов сообщил о разработке системы автоматизированного управления орудиями, позволяющей программировать боеприпас.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Одна интимная деталь на брюках мужчины после работы рассмешила его возлюбленную

      Администратор Уральских пельменей раскрыла райдер артистов

      В Амурской области самка аиста снесла яйцо прямо на самца

      Мужчинам назвали три способа поднять уровень тестостерона

      Искусственный интеллект улучшил эффективность вакцин

      Канцлер Австрии признал несогласие многих стран с позицией Запада по Украине

      Закопанный заживо новорожденный провел шесть часов под землей и выжил

      Росгвардия примет оружие у жителей затопленного Орска

      Казахстан опроверг новости о просьбе создать для России резерв бензина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше