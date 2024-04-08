Российские БМП получат снаряд с дистанционным подрывом

«Ростех»: российские БТР-82А и БМП-3М получат снаряды с дистанционным подрывом

Российские боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем. Об этом индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что «Ростех» ведет работы над программируемыми боеприпасами. Уже создан осколочно-фугасный выстрел калибра 30 миллиметров с дистанционно управляемым взрывателем.

«Для боевых машин разработан комплекс дистанционного управления временем подрыва, обеспечивающий командный подрыв снаряда в нужной точке траектории полета. В прошлом году успешно прошли его госиспытания в составе БМПТ, они подтвердили правильность инженерных расчетов. В дальнейшем такой комплекс планируется размещать не только в БМПТ, но и в боевых модулях машин БТР-82А, БМП-3М и других», — сказал Оздоев.

Индустриальный директор подчеркнул, что комплекс управления временем подрыва повысит эффективность малокалиберного пушечного вооружения.

В октябре замгендиректора концерна «Кизлярский электромеханический завод» Магомед Ахматов сообщил о разработке системы автоматизированного управления орудиями, позволяющей программировать боеприпас.