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10:32, 4 октября 2023Наука и техника

В России разработали систему с программируемыми боеприпасами

«Ростех» разработал систему с программируемыми боеприпасами для поражения БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Концерн «Кизлярский электромеханический завод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») разработал систему автоматизированного управления орудиями, позволяющую программировать боеприпас. Об этом замгендиректора предприятия Магомед Ахматов сообщил ТАСС.

Он отметил, что система позволит поражать цели в укрытиях и уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Комплекс рассчитывает точку подрыва так, чтобы взрыв создал максимально возможное облако осколков. В состав системы входят оптико-электронный блок, цифровая вычислительная система, автомат сопровождения цели и приводы для орудия. Пушками с новым комплексом можно управлять дистанционно при помощи радиосигнала или кабеля.

«Система программирует снаряд на подрыв вблизи цели по данным целеуказания оптико-электронного блока либо от связки радиолокационной станции и разведывательного БПЛА, позволяя эффективно поражать цели за преградами. Например, живую силу в укрытиях. Сейчас как прототип проходит испытания модернизированная советская зенитная установка ЗУ-23М2, они должны завершиться до конца текущего года», — сказал Ахматов.

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По его словам, система позволяет модернизировать различное пушечное вооружение, включая орудия калибров 30, 40 и 57 миллиметров.

В августе на форуме «Армия-2023» представили корабельный гиростабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал», предназначенный для борьбы с морскими и воздушными дронами. Модуль оснащен пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра.

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    Даниил Иринин
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