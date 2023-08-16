В России создали «Нарвал» для борьбы с морскими дронами

«Уралвагонзавод» создал боевой модуль «Нарвал» для борьбы с морскими дронами

НПО «Электромашина» (входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») разработало новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) «Нарвал», предназначенный для борьбы с морскими и воздушными дронами. Изделие представили на форуме «Армия-2023», передает РИА Новости.

«Модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей», — следует из описания разработки на стенде.

Как уточнили специалисты «Уралвагонзавода» на стенде, в связи с возросшей актуальностью противодействия новым угрозам, модуль дает возможность эффективно бороться с надводными дронами и безэкипажными катерами.

«Нарвал» несет пулемет «Корд» калибра 12,7 миллиметра. Также модуль оснащен автоматом сопровождения цели, а для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении БМ получил трехплоскостную гиростабилизацию прицельного комплекса и пулемета. В состав прицельного комплекса входит тепловизор, дневная камера и лазерный дальномер. Дополнительно можно установить метеостанцию, комплекс кругового обзора, средства обороны от высокоточного оружия и радар с дальностью обнаружения до 600 метров.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщал, что разведывательные корабли Военно-морского флота России проектов 18280 и 03182Р дополнительно вооружат боевыми модулями для борьбы с надводными беспилотниками.