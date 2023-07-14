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19:05, 14 июля 2023Наука и техника

Разведывательные корабли ВМФ получат вооружение для борьбы с беспилотниками

ТАСС: корабли разведки ВМФ довооружат боевыми модулями для борьбы с беспилотниками

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Разведывательные корабли Военно-морского флота (ВМФ) России проектов 18280 и 03182Р дополнительно вооружат дистанционно управляемыми боевыми модулями для борьбы с надводными беспилотниками. Об этом источник в военно-морской сфере сообщил ТАСС.

«Разведывательные корабли с учетом использования в специальной военной операции планируют дополнительно усилить специальными средствами для защиты от надводных беспилотных аппаратов, в том числе и дистанционно управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что боевой модуль получит лазерный дальномер и автомат сопровождения целей. Оператор сможет наблюдать за целями с помощью камеры и тепловизора.

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По его словам, боевые модули планируют установить в первую очередь на корабль «Иван Хурс» проекта 18280. Также ими оснастят два корабля аналогичного проекта, строительство которых планируют начать в 2024 году. Кроме того, новые боевые модули получат два средних разведывательных корабля нового проекта 03182Р, которые строят на Зеленодольском судостроительном заводе.

В арсенал кораблей проекта 18280 входит четыре морских тумбовых пулеметных установки с пулеметами калибра 14,5 миллиметра, а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба».

Ранее генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что все малые ракетные корабли (МРК) ВМФ России получат зенитный ракетный комплекс «Панцирь-МЕ», который испытали на МРК проекта 22800 «Каракурт».

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    Даниил Иринин
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