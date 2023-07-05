Все малые ракетные корабли ВМФ России получат «Панцири»

Глава «Ак Барс» Мистахов: все малые ракетные корабли ВМФ России получат ЗРК «Панцирь-МЕ»

Все малые ракетные корабли (МРК) Военно-морского флота (ВМФ) России получат зенитный ракетный комплекс «Панцирь-МЕ», который испытали на МРК проекта 22800 «Каракурт». Об этом генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил РИА Новости.

«Мы будем предлагать заказчикам МРК, которые имеют в своем составе проверенную на корабле систему "Панцирь". Это корабль проекта "Каракурт". Сегодня "Панцирь" на всех наших кораблях уже есть и будет. Если раньше мы ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь", который действительно эффективен. Он доказал это на всех видах испытаний», — сказал он.

Мистахов отметил, что испытания «Панциря-МЕ» подтвердили все заявленные характеристики. По его словам, ЗРК работал в рамках интегрированных систем на корабле. «Заказ вместе с изделием сейчас находится на ревизии, на покраске с последующей уже сдачей флоту», — добавил глава корпорации.

Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня корабли должны сами себя защищать от воздушных и морских беспилотников.

В июне на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-морском салоне сообщили, что ВМФ России старается устанавливать «Панцирь-МЕ» на все корабли.