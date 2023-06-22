«Ростех» рассказал об установке уничтожающих дроны «Панцирей» на корабли

«Ростех»: комплекс «Панцирь-МЕ» стараются устанавливать на все корабли ВМФ России

Военно-морской флот (ВМФ) России старается устанавливать зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», который может уничтожать дроны, на все корабли. Об этом на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) сообщили ТАСС.

«Мы можем встать на любой корабль, это флот определяет. Сейчас они стараются ставить на все корабли. Это новый комплекс», — сказал представитель «Высокоточных комплексов».

Он добавил, что «Панцирь-МЕ» способен уничтожать те же цели, что и сухопутный вариант — «Панцирь-С». Представитель холдинга подчеркнул, что комплекс может поражать противокорабельные ракеты.

В материалах, представленных на стенде, отмечается, что «Панцирь-МЕ» имеет полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки работы оператора. Комплекс, который обладает модульным принципом построения, может быть установлен на боевые корабли различных классов.

Ранее главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования Конструкторского бюро приборостроения (КБП) имени Шипунова Александр Жуков сообщил, что корабельный «Панцирь-М» способен сбивать цели, которые летят на сверхмалых высотах.