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00:11, 22 июня 2023Наука и техника

Названы особенности корабельного «Панциря»

Конструктор Жуков: корабельный «Панцирь-М» способен сбивать цели на сверхмалых высотах

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Корабельный вариант российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» способен сбивать цели, которые летят на сверхмалых высотах. Особенности «Панциря-М» назвал главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования Конструкторского бюро приборостроения (КБП) имени Шипунова Александр Жуков в беседе с телеканалом «Звезда».

«Если говорить о принципиальных отличиях, то группа эксплуатации другая, высоты полета целей другие совсем. На суше это, как правило, 50-100 метров, ниже не летят в связи с рельефом. А на море — это высоты от трех метров и выше полеты, так противокорабельные ракеты летят. Есть особенности, связанные с морской группой эксплуатации», — сказал он.

«Панцирь-М» несет восемь готовых ракет и 32 — в запасе. Также комплекс получил две пушки ГШ-6-30 калибра 30 миллиметров. В 2018 году на воду спустили первый малый ракетный корабль «Одинцово» с морским «Панцирем».

В апреле «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат комплексами «Панцирь-М», которые заменят «Кортики».

В октябре 2022 года индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что госкорпорация начала серийные поставки новых комплексов «Панцирь-МЕ» для кораблей Военно-морского флота России.

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    Даниил Иринин
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