Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:54, 24 апреля 2023Наука и техника

Российский «Адмирал Кузнецов» вооружат «Панцирем-М»

«Известия»: авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшим ЗРК «Панцирь-М»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРК) «Панцирь-М» на смену более старым «Кортикам». Об этом в понедельник, 24 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Также на корабле внедрят новую интегрированную систему управления ПВО. Она в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать.

Кроме того, по словам собеседников издания, на борту крейсера построены специальные помещения, в которых будут храниться, обслуживаться и готовиться к боевому применению высокоточные авиационные средства поражения для авиакрыла «Кузнецова». Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования, а также о корректируемых и самонаводящихся авиабомбах.

В марте обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заявил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным кораблем.

В феврале «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

Авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» проекта 1143.5 спустили на воду в 1985 году. В арсенал корабля входят артиллерийские установки АК-630, зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик», а также противокорабельные ракеты. В авиакрыло корабля входят самолеты и вертолеты.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол Китая во Франции признал Крым российским
Российский «Адмирал Кузнецов» вооружат «Панцирем-М»
Зеленский назвал последствия отступления ВСУ из Артемовска
Лобода высказалась о переводе своих песен на украинский язык
Необычный пассажир московского автобуса умилил пользователей сети
В МИД осудили отказ в выдаче виз США российским журналистам
В России за год подешевел шашлык
Раскрыты детали программы добровольных накоплений россиян
Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру на фоне Эйфелевой башни
Аналитики высказались о будущем ключевой ставки ЦБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.