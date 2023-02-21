Российский «Адмирал Кузнецов» покинул док

«Звездочка»: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док

Единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» — покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске. Об этом со ссылкой на Центр судоремонта «Звездочка» сообщает ТАСС.

«Операция по выводу из сухого дока "Адмирала Кузнецова" благополучно завершена. Крейсер успешно покинул док», — заявили в «Звездочке».

Ранее глава общероссийского Движения в поддержку флота Владимир Мальцев сообщил, что операцию по выводу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока приостановили из-за погодных условий.

В декабре 2022 года генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что доковый ремонт «Адмирала Кузнецова» почти завершен.