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18:55, 21 февраля 2023Наука и техника

Российский «Адмирал Кузнецов» покинул док

«Звездочка»: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» — покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске. Об этом со ссылкой на Центр судоремонта «Звездочка» сообщает ТАСС.

«Операция по выводу из сухого дока "Адмирала Кузнецова" благополучно завершена. Крейсер успешно покинул док», — заявили в «Звездочке».

Ранее глава общероссийского Движения в поддержку флота Владимир Мальцев сообщил, что операцию по выводу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока приостановили из-за погодных условий.

В декабре 2022 года генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что доковый ремонт «Адмирала Кузнецова» почти завершен.

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Иван Потапов
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