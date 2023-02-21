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16:52, 21 февраля 2023Наука и техника

Операцию по выводу «Адмирала Кузнецова» из дока приостановили

Глава ДПФ Мальцев: операцию по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из дока приостановили

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Операцию по выводу тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» из сухого дока приостановили из-за погодных условий. Об этом глава общероссийского Движения в поддержку флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил ТАСС.

«Все было подготовлено к операции по выводу из дока авианосца "Адмирал Кузнецов", но из-за сильного тумана она приостановлена. Принятие решения зависит от погодных условий», — сказал он.

Авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» проекта 1143.5 спустили на воду в 1985 году. В арсенал корабля входят артиллерийские установки АК-630, зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик», а также противокорабельные ракеты. В авиакрыло корабля входят самолеты и вертолеты.

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23 января 2023

Ранее источник ТАСС сообщил, что операция по выводу из сухого дока ТАВКР «Адмирал Кузнецов», который остается единственным российским авианосцем, завершится в феврале.

В декабре 2022 года генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что доковый ремонт «Адмирала Кузнецова» почти завершен.

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Даниил Иринин
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