В России рассказали о ремонте «Адмирала Кузнецова»

Гендиректор ОСК Рахманов: доковый ремонт «Адмирала Кузнецова» почти завершен

Доковый ремонт тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 почти завершен, в течение нескольких дней корабль выйдет к причалу. Об этом генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Доковые работы практически завершены, все, что нам теперь осталось, — подготовиться к его постановке на плав. Это произойдет в течение ближайших нескольких дней: котлован снова заполним водой, разберем перемычку, авианосец выйдет к причалу, где будет завершать свой ремонт», — сказал он.

Рахманов напомнил, что вторую часть работ пришлось переориентировать из-за инцидента с плавучим доком ПД-50. В результате соединили два небольших дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.

«По графику [завершение ремонта "Адмирала Кузнецова"] стоит на сегодняшний день на 2024 год», — уточнил гендиректор ОСК.

В августе заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что Военно-морской флот России может получить ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» с задержкой.

В июле источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе проинформировал, что док 35-го судоремонтного завода осушили перед началом ремонта «Адмирала Кузнецова».