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ВМФ России получит «Адмирала Кузнецова» и «Адмирала Нахимова» с задержкой

ОСК: ВМФ России может получить корабли «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» с задержкой

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Военно-морской флот (ВМФ) России может получить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М с задержкой. Об этом ТАСС на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» сообщил заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

По его словам, сроки передачи кораблей могут быть сдвинуты на 2024 год из-за задержек с поставками необходимого оборудования. «В связи с задержками с поставками оборудования предприятиями кооперации существует возможность сдвига сроков передачи флоту "Адмирала Кузнецова" на 2024 год. Это же касается и крейсера "Адмирал Нахимов"», — сказал Королев.

Заместитель гендиректора добавил, что в ОСК делают все возможное для того, чтобы сдать корабли в 2023 году, но «риск сдвига сроков существует».

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В июле ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что док 35-го судоремонтного завода в Мурманске осушен перед началом ремонта единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

В июне в публикации американского издания 19FortyFive заметили, что тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан», считающиеся самыми могущественными в ВМФ России, станут гигантскими целями в случае войны.

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Иван Потапов
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