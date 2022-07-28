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Док «Адмирала Кузнецова» осушили

ТАСС: док 35-го судоремонтного завода осушили перед ремонтом «Адмирала Кузнецова»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Док 35-го судоремонтного завода в Мурманске осушен перед началом ремонта единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Нет никаких препятствий для начала докового ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов". Док на заводе осушен», — сказал собеседник.

По его словам, ремонт корабля начнется в ближайшее время.

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12 мая 2018

В мае «Адмирал Кузнецов» встал в док 35-го судоремонтного завода.

В сентябре 2021 года заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сказал, что такой великой стране, как Россия, авианосец нужен.

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Иван Потапов
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