Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док

Авианосец «Адмирал Кузнецов» ВМФ России успешно поставили в док для ремонта

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно», — заявил глава компании.

Руководитель добавил, что эту операцию планировалось провести 14-15 мая, «однако поднялся сильный ветер до 17 метров в секунду, поэтому решили операцию отложить до более благоприятной погоды».

Ранее ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что заходу в док «Адмирала Кузнецова» помешала непогода. Согласно агентству, авианосец должен был зайти в док 15-17 мая.

В августе 2021 года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
На западе России создадут 12 воинских частей из-за «угроз у границ»
Минобороны заявило о поражении ракетами 12 пунктов управления ВСУ на Украине
Борцы устроили массовую драку на турнире в Москве и попали на видео
Минобороны заявило об уничтожении 10 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских снарядов РСЗО «Смерч»
Премьер Италии призвал Байдена позвонить Путину
Кремль опроверг информацию о поручении Путина о шефстве над районами Донбасса
Кремль оценил идею назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса
Финляндия проведет учения по подготовке к потоку мигрантов из России
Путин и Лукашенко проведут двухстороннюю встречу в Сочи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.