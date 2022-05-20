Российский «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док

Авианосец «Адмирал Кузнецов» ВМФ России успешно поставили в док для ремонта

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно», — заявил глава компании.

Руководитель добавил, что эту операцию планировалось провести 14-15 мая, «однако поднялся сильный ветер до 17 метров в секунду, поэтому решили операцию отложить до более благоприятной погоды».

Ранее ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что заходу в док «Адмирала Кузнецова» помешала непогода. Согласно агентству, авианосец должен был зайти в док 15-17 мая.

В августе 2021 года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.