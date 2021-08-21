Ремонт российского «Адмирала Кузнецова» сдвинули на год из-за погоды

Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» сдвинули на один год, сообщает РИА Новости, ссылаясь на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник.

«Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет скорее всего в теплое время следующего года», — сказал собеседник.

Аналогичное сообщил источник ТАСС. «Если говорить о процедуре, выполнено бетонирование первой закладки под стапельную плиту. Где-то вяжется арматура, ставятся сваи, опорные ящики», — добавил собеседник.

В июне американское издание 19FortyFive написало, что «Адмирал Кузнецов» находится в плохом состоянии. В публикации отмечалось, что капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены. Издание уверяло, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит «Адмирала Кузнецова» не в 2022-м, как планировалось ранее, а в 2023-м.