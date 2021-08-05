Построенный Индией авианосец впервые ушел в море

Индия впервые отправила в море для проведения ходовых испытаний первый авианосец собственной постройки. Соответствующее видео в Twitter опубликовал пользователь indiannavy.

«Исторический день для Индии — перевоплощенный Vikrant ушел на первые ходовые испытания спустя 50 лет после того, как его прославленный предшественник сыграл ключевую роль в победе в войне 1971 года», — написал пресс-секретарь Военно-морских сил (ВМС) Индии.

По его словам, Vikrant является «самым большим и сложным военным кораблем, когда-либо спроектированным и построенным в Индии».

В марте 2020 года на YouTube появился ролик взлета палубного истребителя МиГ-29К с авианосца Vikramaditya Военно-морских сил Индии.

Постройка Vikrant началась более 10 лет назад. В его создании принимали участие европейские и российские конструкторы и инженеры. По своим параметрам данный корабль эквивалентен авианосцу Vikramaditya, относящемуся к тому же проекту кораблей, что и российский «Адмирал Кузнецов». Vikrant получил газовые турбины General Electric LM2500. Адаптирован под использование истребителей МиГ-29К.