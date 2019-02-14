Россия недорого продаст Индии 21 МиГ-29 на корпуса

ВВС Индии намерены приобрести у России 21 советский истребитель четвертого поколения МиГ-29, пишет The Times of India.

«Эти истребители построены в 1980-х годах, но никогда не летали. Наша команда посетила Россию в прошлом месяце и обнаружила, что корпуса МиГ-29 находятся в хорошем состоянии», — приводит издание слова неназванного индийского офицера.

Используя корпуса МиГ-29, индийская сторона планирует собрать более смертоносный многоцелевой истребитель. Обновленная машина должна получить, в частности, современную авионику, ракеты класса «воздух-земля» и «умные бомбы». Срок службы таких МиГ-29 повысится с 25 лет (2,5 тысячи летных часов) до 40 (3,5 тысячи часов).

The Times of India отмечает, что за 21 корпус МиГ-29 Россия предложила Индии «хорошую цену». В России также подтвердили эту информацию и по словам источника в системе военно-технического сотрудничества, на данный момент «заявка есть, обсуждаются условия».

Издание отмечает, что к подобному решению ВВС пришли после того, как приобрели у Франции, Великобритании и Омана 35 старых планеров истребителя-бомбардировщика Jaguar и комплектующие к нему, которые использовались для ремонта 115 действующих самолетов данной модели.

Впервые о планах покупки Индией у России 21 советских истребителя МиГ-29 сообщили в феврале The Economic Times. Согласно правительственным источникам, на которые сослалось издание, стоимость контракта составит менее 60 миллиардов индийских рупий (около 850 миллионов долларов), включая системы вооружения и расходы на обучение персонала. При этом предложение о приобретении техники индийская сторона получила от российской. Отдельно The Economic Times отметили, что один советский МиГ-29 обойдется индийской стороне значительно дешевле французского истребителя Rafale (2,85 миллиарда индийских рупий против 16,11 миллиарда, или 40 миллионов долларов против 230 миллионов).

Контракт Франции с Индией предполагает поставку 36 единиц Rafale в 2019-2022 года. Общая стоимость контракта составляет 590 миллиардов индийских рупий (8,3 миллиарда долларов).

В настоящее время на вооружении ВВС страны имеется 45 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Самолеты считаются основным оружием индийского авианосца Vikramaditya.

Материалы по теме Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?

В феврале сообщалось, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей МиГ-29К/КУБ.

В декабре 2018 года стало известно, что в В отказе Индии от поставок МиГ-29К виноват производитель (корпорация «МиГ»).

В ноябре того же года сообщалось, что Индия решила отказаться от использования МиГ-29К, замена которым будет выбрана в ходе тендера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!