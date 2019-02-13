Индия запросила у России новые истребители МиГ-29

Индия направила России заявку на покупку истребителей четвертого поколения МиГ-29. Об этом рассказал РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

По словам собеседника агентства, «заявка есть, сейчас обсуждаются условия». Источник добавил, что Нью-Дели хочет получить 21 самолет. Решение о закупке МиГ-29 может быть связано с возможными проблемами с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью, а также с нехваткой самолетов этого класса в ВВС Индии, считает он.

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В Федеральной службе России по военно-техническому сотрудничеству данную информацию не прокомментировали.

В начале февраля стало известно, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ, поставленных ранее по контрактам.

В конце января сообщалось, что Индия хочет подписать с Россией новый контракт, касающийся тяжелых многоцелевых двухместных истребителей Су-30МКИ.

Осенью 2018-го в Нью-Дели решили отказаться от использования МиГ-29К. Замену российским самолетам выберут в ходе тендера. Всего Индия от России получила 45 единиц МиГ-29К, при этом техническое обслуживание самолетов не предусматривалось, его необходимо было оплачивать отдельно. Позднее сообщалось, что в отказе Индии от поставок виноват производитель (корпорация «МиГ»).

Французская компания Dassault в январе 2012 года выиграла тендер на поставки Rafale в Индию.

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