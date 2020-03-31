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МиГ-29К «необычно» улетел с авианосца

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Чингис Дамбиев / YouTube

На YouTube появился ролик взлета палубного истребителя МиГ-29К с авианосца Vikramaditya Военно-морских сил Индии.

В подписи к видео отмечается, что съемка велась под «необычным ракурсом». Это позволило, в частности, увидеть работу двух двигателей, сопровождающую разгон, взлет и набор высоты истребителем.

В январе автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 (согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, многочисленные неудачи которого в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».

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