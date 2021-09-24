В ремонтируемом 30-летнем «Адмирале Кузнецове» увидели будущее ВМФ России

Такой великой стране, как Россия, авианосец нужен, заявил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

Бывший главком Военно-морским флотом (ВМФ) России поделился своим видением значения авианосца для флота и страны. «И я убежден, что это будущее российского флота. Авианосец, прежде всего, — инструмент политики государства в невоенное время. Когда придет время строить авианосец — мы его построим, у меня в этом никаких сомнений нет», — заявил Королев.

По его словам, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», введенный в эксплуатацию 30 лет назад, а в настоящее время — находящийся на ремонте, после модернизации «еще долгое время прослужит нашей великой морской державе. Думаю, еще 10–15 лет, а может, даже и больше». «Здесь у нас срывов не будет. Такая уверенность есть», — заявил менеджер.

Королев заверил, что «отечественная промышленность, ОСК способны выполнять самые грандиозные задачи, в том числе и строить современный авианосец». «Иногда строить корабль гораздо легче, чем его ремонтировать, и самое главное — завершить этот процесс. Это же совершенно разные подходы и уровень профессионализма всех участников реализации проекта — производственных рабочих, инженеров и конструкторов», — заметил менеджер.

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Заместитель гендиректора корпорации добавил, что находящися на ремонте атомный крейсер «Адмирал Нахимов», введенный в экспплуатацию 33 года назад, выйдет на испытания в 2023 году. Королев не исключил, что после сдачи «Адмирала Нахимова» ОСК займется ремонтом 33-летнего крейсера «Петр Великий».

В июне американское издание 19FortyFive написало, что «Адмирал Кузнецов» находится в плохом состоянии. В публикации отмечалось, что капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены.

В апреле американский журнал The National Interest заявил, что «Адмирал Нахимов», возможно, «покоится с миром». К выводам о «смерти» крейсера, который в августе прошлого года Forbes назвал потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в издании пришли, проанализировав задержки сдачи крейсера российскому флоту.