Российский «Адмирал Кузнецов» завершат выводить из дока

ТАСС: операция по выводу из дока российского «Адмирала Кузнецова» завершится в феврале

Операция по выводу из сухого дока находящегося на ремонте в Мурманске единственного российского авианосца — тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» — завершится в феврале. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Начавшаяся 20 декабря операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) продолжается и завершится ориентировочно в третьей декаде февраля», — сказал собеседник.

22 декабря 2022 года на борту стоящего на ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, произошел «маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ».

Операция по выводу «Адмирала Кузнецова» из сухого дока началась 20 декабря.