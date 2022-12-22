На российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Глава ОСК Рахманов сообщил о пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

В Мурманске произошел пожар на борту стоящего на ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА Новости.

По его словам, возгорание ликвидировали сработавшие пожарные системы. Ущерба и пострадавших в результате происшествия нет. «Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено», — сказал Рахманов.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что на борту крейсера произошло локальное задымление. Последствия ликвидировали прибывшие на место оперативные службы.

В 2019 году в результате сильного пожара на борту единственного авианосца Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Кузнецов» погибли два человека. Возгорание началось после того, как во время сварочных работ в трюм крейсера, где находились опилки и горючие вещества, попала искра.

В апреле 2020 года Рахманов заявил, что ущерб от пожара оценивается в 500 миллионов рублей. В июне 2022 года он сообщил, что авианосец вернется в состав ВМФ в первом квартале 2024 года.