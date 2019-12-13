На «Адмирале Кузнецове» нашли еще одного погибшего

Спасатели обнаружили на авианосце «Адмирал Кузнецов» еще одно тело — таким образом, количество погибших при пожаре увеличилось до двух. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Тело нашли на второй палубе, личность погибшего пока не установлена. Северный флот также сообщил о прекращении поисково-спасательных операций на крейсере.

Как пишет РИА Новости, погибший был офицером. Его нашли в аварийном отсеке корабля. Как пишет агентство, после начала пожара он спустился к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих.

Ранее сообщалось, что число пострадавших на авианосце «Адмирал Кузнецов» выросло с 12 до 14 человек.

Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов произошел 12 декабря, его потушили через сутки. По данным «Коммерсанта», возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим.

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