Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших на авианосце «Адмирал Кузнецов» выросло до 14 человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее сообщалось о 12 пострадавших и одном погибшем.

Еще одного человека пока не удалось найти.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что пожар до сих пор не ликвидирован, на месте работают пожарные.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел утром 12 декабря. По данным «Коммерсанта», возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим.

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