Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушили

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен спустя сутки. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА Новости.

Рахманов добавил, что на борту работает комиссия, которая установит причины пожара и его последствия.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что пожар до сих пор не ликвидирован, на месте работу пожарные.

Утром 13 декабря стало известно, что на «Адмирале Кузнецове» потушили открытое горение. Предположительно, пожар начался после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина по кабельному каналу провалилась вниз, но попала не на очищенный пол, а на кучу пропитанной горючими веществами ветоши и опилок.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пропали без вести. Количество пострадавших увеличилось до 12 человек. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

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