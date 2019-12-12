Возгорание на «Адмирале Кузнецове» локализовали

Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Северного флота, сейчас идет его проливка.

«Распространения задымления за пределы локализованного очага нет», — сказал он.

По информации пресс-службы флота, при пожаре на авианосце пострадали десять военнослужащих, они были госпитализированы. «Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Угрозы их здоровью и жизни нет.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, загорелось дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. По последним данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

Среди причин возгорания рассматривают человеческий фактор при проведении сварочных работ. Возгорание началось после того, как искра при сварке упала в трюм, где были остатки мазута.

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