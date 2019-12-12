Названа возможная причина пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Причиной возгорания на крейсере «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ. Об этом в четверг, 12 декабря, рассказал агентству «Интерфакс» президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, в ходе регламентных работ окалина попала на нижние палубы, где находилось демонтированное оборудовнаие и пожароопасные жидкости. В связи с этим началось локальное возгорание.

Рахманов напомнил, что ОСК подготовила стандарт обеспечения пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых заказах. После ликвидации возгорания на крейсере специалисты проведут проверку, чтобы оценить соответствие сварочных работ установленным стандартом. Тогда же пройдет оценка нанесенного кораблю ущерба.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» начался 12 декабря. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. В настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке. Отмечается, что площадь пожара выросла со 120 до 600 квадратных метров, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек.

«Интерфакс» сообщает, что спасено шесть человек, троих не удалось найти. При этом источники ТАСС отмечают, что спасти удалось восемь человек, а судьба одного остается неизвестной. По данным центра судостроения «Звездочка», информация о пострадавших пока не подтверждается.

box#2344893