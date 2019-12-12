Названо число спасенных при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

С крейсера «Адмирал Кузнецов» под Мурманском спасли шесть человек, троих найти не удалось. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что пострадали три человека.

Как пишет ТАСС, спасено восемь человек, судьба еще одного остается неизвестной. По данным центра судостроения «Звездочка», информация о пострадавших пока не подтверждается.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. В настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке. Как сообщал источник «Интерфакса», площадь пожара выросла до 120 квадратных метров, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек.

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