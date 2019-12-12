На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском произошел пожар, пострадал минимум один человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Информацию о возгорании также подтвердило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.

В августе на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами. В результате взрыва погибли два специалиста Министерства обороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 году. Он может нести более 50 летательных аппаратов, в состав его вооружения входят крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», а также система противолодочной обороны. В феврале «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск из похода в Северное море. Во время похода он впервые в истории ВМФ применил палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. Как пишет «Интерфакс», во время похода крейсер потерял два палубных истребителя, аварии произошли при заходе на посадку.

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