Минобороны объявило о взрыве при испытаниях реактивного двигателя

На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В результате происшествия погибли два специалиста, еще шесть человек — сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика— получили травмы, утверждают в ведомстве.

По данным властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Ненокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

О ЧП на объекте стало известно ранее 8 августа. По данным источника ТАСС, «инцидент начался с судна», где произошел пожар при проведении работ гражданскими специалистами.

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