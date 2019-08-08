Стали известны обстоятельства пожара на корабле в Северодвинске

Пожар на корабле в военной части в Северодвинске Архангельской области произошел при проведении работ гражданскими специалистами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, причины инцидента сейчас выясняются.

Пожар на военном корабле в Северодвинске произошел в четверг, 8 августа. В результате случившегося погиб один человек. По данным «Интерфакс», при возгорании могли пострадать до 15 человек. На место инцидента направлена санитарная авиация.

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